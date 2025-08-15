Himarë/ ‘Droni’ kap kultivuesit e parcelës me kanabis, në pranga 2 persona
Policia e Himarës ka arrestuar dy persona për kultivim të bimëve narkotike në një parcelë mes fshatrave Lukovë dhe Shën Vasil.
Fatmir Suli dhe Çelik Xhebra u kapën nga droni teksa po kujdeseshin për 150 bimë kanabis. Si provë materiale u sekuestruan 20 bimë, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me djegie.
Gjithashtu, policia sekuestruar 3 telefona celularë, vegla pune dhe sende të tjera që përdornin të arrestuarit për aktivitetin e paligjshëm.
Njoftimi i policisë:
Shërbimet e Seksionit për Mbështetjen Operacionale të Hetimit në DVP Vlorë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Himarë, si rezultat i kontrolleve të kryera në kuadër të planit operacional “Koordinata”, goditën një rast të kultivimit të bimëve narkotike, si rezultat i të cilit u vunë në pranga, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike” kryer në bashkëpunim, shtetasit:
F. S., 62 vjeç
Ç. Xh., 47 vjeç
Këta shtetas u kapën në flagrancë duke u kujdesur për bimët, veprim i dokumentuar edhe në pamje filmike, gjatë monitorimit me mjetet inteligjente dron.
Konkretisht, në prroin mes fshatrave Lukovë dhe Shën Vasil, në një zonë me bimësi të dendur dhe shkurre, këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin kultivuar rreth 150 bimë të dyshuara narkotike Cannabis Sativa.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 20 bimë narkotike, ndërsa pjesa tjetër e bimëve u asgjësua nëpërmjet djegies.
Gjithashtu, u sekuestruan 3 telefona celular, vegla pune dhe sende të tjera që përdoreshin nga dy shtetasit për këtë veprimtari kriminale.
Plani operacional policor antikanabis “Koordinata” vijon intensivisht, në të gjithë territorin e qarkut Vlorë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.