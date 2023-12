Hetimet për Mirel Mërtirin e Stela Gugalljan, kreu i SPAK: Pritet të ekstradohen

Kreu i SPAK, Altin Dumani në një takim informal me gazetarët, pyetjes nëse ka dijeni se për Mirel Mërtirin e Stela Gugalljan po bëjnë përpjekje për të përfituar azil dhe nëse ka veprime lidhur me këtë çështje. Ai u përgjigj se nuk ka qëndrim refuzimi kërkese për ekstradim.

Nuk kemi një komunikim që të na e kenë refuzuar kërkesën e ekstradimit. Ka patur një qëndrim nga partnerët që janë duke u kryer procedurat e ekstradimit të personave në fjalë.

I pyetur sa i takon kallëzimit në SPAK nga Mirel Mërtiri të prokurorit Klodian Braho ai u përgjigj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

E kemi marrë kallëzimin me postë nga personi në fjalë. Çështja po trajtohet njëlloj si çdo çështje tjetër me seriozitet të plotë. Askush nuk është imun as në radhët tona përfshirë edhe unë.

Mirel Mërtiri dhe Stela Gugallaja,janë të dy në kërkim si të përfshirë me aferën e inceneratorëve.