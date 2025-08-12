Hetimet për makinën e djegur në Korçë/ Procedohet dy persona, dhanë deklarime të rreme për ngjarjen
Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 11:56
Autoritetet kanë nisur procedimin penal ndaj dy shtetasve, S. G., 30 vjeç, dhe M. D., 42 vjeç, të dy banues në Korçë, për dhënie deklaratash të rreme lidhur me djegien e makinës së shtetasit 30-vjeçar.
Ngjarja ndodhi ditën e djeshme, ku makina e S. G. u dogj nën rrethana ende të paqarta. Përplasja e deklaratave nga dy të dyshuarit ka ngjallur dyshime në hetuesi, të cilët, në bashkëpunim me Prokurorinë, po vijojnë me hetimet për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Policia e Korçës apelon për bashkëpunim dhe sinqeritet nga qytetarët, ndërsa procesi hetimor vijon pa ndërprerje.