Hëna rozë në Peshore “marros” shenjat në dashuri, ja kush janë më fatlumë në muajin prill!

Prilli nis me ditën e gënjeshtrave dhe rrengjeve, por planetet nuk do të vazhdojnë në këtë linjë. Astrologia Meri Shehu tregom se muaji do të jetë i mbushur me shumë zhvillime.

Në datën 13 do të jetë Hëna e plotë në Peshore, ose siç quhet ndryshe Hëna rozë, e cila do të sjellë shumë ngjarje erotike për 12-të shenjat e horoskopit. Ndërkohë në datën 27 në shenjën e Demit do të jetë Hëna e plotë e cila simbolizon ndryshimet.

Si çdo fillim muaji astrologia bëri rendeitjen për shenjat e zodiakut, nga ajo më me pak fat përgjatë muajit Prill e deri tek ajo që do të jetë më e përkëdhelura e astrologjisë. Kësaj here fati qëndron krah Peshqve.

“Prilli është muaji që fillon me gënjeshtra, por nuk besoj që të kemi gënjeshtra. Prilli është një muaj i bukur në fakt. Mërkuri nga i kundërt do të kthehet i drejtë, kështu që do të çlirohen komunikimet. Do të jetë në Peshk deri në datën 14, pastaj kthehet në shenjën e Dashit, kështu që aty do marrë zjarr shenja e Dashit. Por, kemi Hënën e plotë në datën 13 në Peshore.

Një Hënë e plotë shumë e bukur, shumë romantike, quhet Hëna rozë dhe bazohet tek “uni” apo “ne”. Kush do të mbizotërojë mes këtyre të dyjave?! Prandaj duhet që të gjejmë një ekuilibër midis të bërit gjërave bashkë, ose me të tjerët dhe të bërit të gjerave vetëm.

Dhe Hëna e plotë në Peshore do të ndikojë tek Dashët, Peshoret, Bricjapët dhe Gaforret, që do të marrin një ndriçim të bukur në këtë periudhë. Kemi dhe një lajm shumë të mirë, që në datën 18 Marsi kalon në shenjën e zjarrit, në Luan, që do i bëjë Luanët të marrin flatra, por dhe Shigjetarët e vetë Dashët.

Kemi Hënën e re në fund të muajit, në datën 27 në Dem, ku fillojnë ndryshime e fillime të reja për Demët, Akrepët, Ujorët dhe Luanët, të cilët do të lënë një herë e përgjithmonë të kaluarën”, tha Meri Shehu në Klan.