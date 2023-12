Hëna e plotë e fundit për 2023, si do të ndikojë te shenjat e horoskopit?

Hëna arriti kulmin më 26 dhjetor, por në varësi të shenjës suaj të zodiakut dhe vendit ku bie kjo hënë në grafikun tuaj të lindjes, të gjithë kemi diçka të ndryshme për të pritur.

Njihuni me këto ndryshime:

Dashi

Kjo hënë e plotë në Gaforre është vendosur të zbresë në shtëpinë tuaj të katërt të familjes dhe shtëpisë, Dashi. Shtëpia e katërt gjithashtu ndodh të jetë shtëpia e lidhur me Gaforren, kështu që ju jeni duke marrë një dozë të dyfishtë të ndjesisë shtëpiake dhe nostalgjike. Familja mund të jetë në mendjen tuaj tani, ose ju mund të mendoni se çfarë duhet të ndryshojë në situatën tuaj në shtëpi. Mos u habitni nëse ndjeni më shumë energjinë e nënës, falë ndikimit të Gaforres në këtë hënë.

Demi

Me hënën e plotë në Gaforre që ndriçon shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, mund të keni shumë për të thënë këtë sezon festash. Tema e kësaj hëne të plotë do të jetë të thoni atë që duhet thënë. Sigurisht, mund t’ju duhet të kaloni pak kohë duke reflektuar për të kuptuar se çfarë është ajo që nuk keni thënë. Lëshimi emocional do t’ju lejojë të ecni përpara, kështu që vërtet gërmoni në intuitën tuaj se çfarë duhet thënë.

Binjakët

Ju mund të keni paratë në mendjen tuaj nën ndikimin e kësaj hëne pasi hëna e plotë e Gaforres vë në pah shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë dhe sigurisë materiale. Ju gjithashtu mund të reflektoni për marrëdhënien tuaj me paratë dhe financat tuaja. Thjesht kini parasysh se shpenzimet janë të rrënjosura në diçka thelbësore dhe jo thjesht impulsive. Për shkak se kjo energji e Gaforres ngjall emocione, Binjakët mund të jenë të ndjeshëm ndaj blerjeve impulsive.

Gaforrja

Kjo është hëna juaj e plotë që ndriçon shtëpinë tuaj të parë të vetvetes dhe identitetit. Hënat e plota janë një kohë lëshimi kështu që ju jepet një mundësi kryesore për një rimbushje të plotë përpara Vitit të Ri. Ju mund të ndiheni të lidhur me veten në një mënyrë të re, ose të ndjeni se mund të qëndroni në fuqinë, forcën tuaj si kurrë më parë. Kjo energji në fund të fundit po ju ndihmon të rriteni si person, i cili nga ana tjetër do të mbështesë fusha të tjera që ju pëlqen, si qëllimi ose marrëdhëniet tuaja.

Luani

Energjia e mbylljes së këtij viti mund të përforcohet. Si e tillë lejojini vetes të ndiheni rehat me të pakëndshmet ndërsa prekni këto emocione dhe dijeni se ato do të kalojnë. Emocionet tuaja janë në fund të fundit këtu për t’ju mësuar diçka.

Virgjëresha

Kjo hënë e plotë në Gaforre vë në qendër të vëmendjes shtëpinë tuaj të 11-të të komunitetit. Është gjithashtu e mundur që po merrni shumë ftesa tani, kështu që mos u ndjeni në faj nëse duhet të refuzoni të paktën disa prej tyre. Është e rëndësishme për ju që të mos mbingarkoheni, sepse kjo energji e Gaforres mund të ndikojë kështu që qëndroni të vendosur në të tashmen dhe dijeni se është në rregull të thuash ‘jo’.

Peshorja

Koha për t’i dhënë jetës tuaj të punës një ndryshim. Ndërsa hëna e plotë e Gaforres ndriçon shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe imazhit publik, ju mund të mendoni se çfarë ndryshimesh do të dëshironit të shihni në Vitin e Ri, madje mund të merrni edhe vlerësime. Është e mundur që të keni arritur një qëllim për të cilin keni punuar për disa kohë. Ndihuni krenarë për veten dhe arritjet tuaja.

Akrepi

Me hënën e plotë të Gaforres duke vënë në pah shtëpinë tuaj të nëntë të zgjerimit, mësimit dhe udhëtimit, asgjë nuk ju pengon tani. Ju mund të ndjeni dëshirën për t’u ngritur dhe për të shkuar diku, duke rezervuar një pushim spontan. Sido që të jetë rasti, jepini vetes hapësirën për t’u rritur dhe evoluar dhe lërini emocionet tuaja të jenë një busull që përshkruan rrugën përpara.

Shigjetari

Mos u tronditni nëse jeni të turbullt. Mund t’i ndjeni më shumë ndjenjat tuaja. Nëse mund ta lejoni veten të ndryshoni për mirë, kjo është një kohë e fuqishme për ju. Shtyjeni veten për të bërë hapin dhe lejojeni veten të afroheni me dikë ndaj të cilit keni një tërheqje intuitive.

Bricjapi

Kjo hënë e plotë ndodh të jetë në shenjën tuaj të kundërt, Gaforren. Si i tillë, po vë në pah shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit. Pra, pavarësisht nëse është një marrëdhënie romantike apo një sipërmarrje biznesi, jini të hapur ndaj asaj që është në drejtimin tuaj. Mundësi të reja mund të vijnë.

Ujori

Marrja e kohës për të përpunuar dhe për të bërë veprime të thjeshta mund të ketë me të vërtetë një efekt të thellë në mirëqenien tuaj mendore dhe emocionale. Për këtë qëllim, ju gjithashtu mund të dëshironi të reflektoni mbi gjërat që po pengojnë rregullisht këto praktika të vetë-kujdesit.

Peshqit

Me këtë hënë të plotë të Gaforres që ndriçon shtëpinë tuaj të pestë të shprehjes krijuese, pasionit dhe pjellorisë, energjia është e pjekur për të rritur pasionin me partnerin tuaj aktual. Jo vetëm kaq, por mund të ndihesh veçanërisht kreativ. Me emocionet që rrjedhin, është një recetë e përsosur për t’i kanalizuar ato ndjenja në diçka, qoftë kjo art, muzikë ose bisedë stimuluese në një festë festive.