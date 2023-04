Hapja e dosjes së Haklajve, si ia përplasi Artan Hoxha në fytyrë Berishës krimet në Tropojë: T’i kam nxjerrë kufomat...

Me rikthimin e dosjes së “Haklajve” rikujtojmë sherrin e bujshëm të ish-kryeministrin Sali Berisha me gazetarin Artan Hoxha në një studio televizive, ku gazetari i ka numëruar publikisht disa prej krimeve të Berishës duke i thënë se ai nuk mund ta zhdukë ashtu siç zhduku biznesmenin Remzi Hoxha.

Aishe Haklaj, motra e madhe e familjes Haklaj erdhi nga Suedia për t’u paraqitur në SPAK ku u pyet nga prokurorët e Posaçëm lidhur me denoncimin që ka bërë në SPAK në korrik të 2021-shit, ku akuzon ish-kryeministrin Sali Berisha për vrasjen e 4 vëllezërve të saj, Halil, Shkëlqim, Fatmir dhe Ylli Haklaj.

Kjo është hera e parë që Aishe Haklaj merret në pyetje në cilësinë e kallëzues për këtë padi. Paraqitja e Aishe Haklajt në SPAK ka rikthyer në qendër të vëmendjes çështjen e Tropojës.

Hoxha i përmendi Berishës dosjen “Tropoja” duke i kujtuar se i rëndojnë mbi kurriz 105 vrasje në atë qytet të cilat nuk janë zbardhur ende dhe se kanë vetëm një porositës.

Pjesë nga debati:

Sali Berisha: Së pari dëshiroj të theksoj se ky informacion është botuar direkt në të gjitha mediat. Është konfirmuar sot nga Sali Berisha, Oficer madhor dhe gjeneral të ushtrisë shqiptare e kanë konfirmuar. Por në mënyrë indirekte e konfirmoi edhe Ministria e Mbrojtjes sot. Nga ana tjetër e konfirmoi edhe vetë i akuzuari, sepse ai është larguar në vitin 2012 dhe nuk ka shkuar në asnjë proces gjyqësor.

Artan Hoxha: Ashtu siç gënjen ti edhe për atë dëshmitarin e kanabisit. Je ti në atë video që thua dua gjallë a vdekur dhe s’iki nga Tropoja pa e marrë me vete. Je ti Berisha që u kape duke manipuluar prova në 21 janar.

Nëse unë dy herë nuk të kam kthyer përgjigje të premtoj se do ta bëj. Dhe Haklaj u vra më para. Dhe ke 150 vrasje në Tropojë. Siç zhduke Remzi Hoxhën, t’i kam nxjerrë kufomat nga varri. Më lë mua në ngarkim vrasjen e një personi që unë kam akuzuar Policinë e Shtetit.

Sali Berisha: E ke vrarë.

Artan Hoxha: Zoti Berisha nuk më tremb dot mua.

Sali Berisha: Ti ke qenë bashkëpunëtor i Haklajve. Ai është bashkëpunëtor bandash, krimesh.

Artan Hoxha: Po po, jam…

Sali Berisha: Po ti ke vrarë dëshmitarin. Ti je hjeksi i dëshmitarit.

Sali Berisha: Je i pafytyrë që përdoresh nga çdo bandë dhe flisni për çdo bandë…

Ish kryeministri ka tentuar t’i ushtrojë presion herë pas here për të heshtur, ndërkohë Hoxha ka shkuar më tej duke sjellë ngjarje të cilat pakkush ka guxuar të ngrejë gishtin drejt Berishës.

Le të kujtojmë që gazetari kurajoz ka qenë peroni që ka filmuar me zë dhe figurë vrasjet e 21 janarit ku pamjet e sjella prej tij nxorën blof ish-kryeministrin i cili deklaroi se vrasjet ishin kryer me çadra pistoletë dhe thika me helmë.

Ndër të tjera Hoxha ka sjellë në emisionin “Xhungël” edhe dosjen “Tropoja” dhe ekzekutimet njëri pas tjetrit të Haklajve.