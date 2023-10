Hapet Go Found Me për vajzën e përdhunuar në Vlorë

Emisioni “Piranjat” ka hapur në platformën “Go Found Me” një dritare që i vjen në ndihmë vajzës që u përdhunua në Vlorë disa ditë më parë.

Kjo platformë do të ndihmojë vajzën të rindërtoj jetën larg kërcënimeve dhe të njerëzve të fuqishëm, thuhet në një pjesë të njoftimit.



NJOFTIMI NË GO FOUND ME

Këtë javë tetor 2023, në Vlorë, Shqipëri, një vajzë raportohet se është përdhunuar në grup. Kjo ngjarje na tronditi dhe na bëri të gjithëve të reflektonim.

Ky GofundMe shërben për të ndihmuar vajzën e përdhunuar në Vlorë, për të rindërtuar një jetë larg presioneve dhe kërcënimeve të “burrit të fuqishëm”. Kërkojmë një ndihmë të drejtpërdrejtë për të, e cila do të shërbejë edhe për të dërguar një mesazh solidariteti për të gjitha viktimat e përdhunimit që nuk kanë zë dhe janë të detyruar të pranojnë të keqen, edhe pse janë të pafajshëm.

Ky GofundMe do t'i japë një tjetër shans kësaj vajze, për të bërë një jetë më të mirë në një vend tjetër. Ky GofundMe do të përdoret për të siguruar një shtëpi të re për vajzën e përdhunuar pasi ajo ndihet e kërcënuar me jetën në qytetin e saj.