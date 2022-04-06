Hapet çanta e dyshimtë në Fier, ja çfarë kishte brenda
Është hapur çanta e dyshimtë që ndodhej para një lokali në Fier.
Mësohet se brenda çantës ndodheshin disa libra, një shall dhe një shishe ujë.
Me heret, një çantë e dyshimtë ishte vendosur në karriget e një biznesi në lagjen 15 tetori në Fier.
Mesohet se, fillimisht u vendos kordoni sigurisë në perimetrin e lokalit, ndërsa në zonë u vendosën shumë forca policore.
Sakaq, në Fier mbërriti dhe njësia antieksploziv, ku dhe hapen canten e dyshimte.
Çanta është e zezë, jo shumë e madhe dhe ishte lënë në një prej karrigeve të pozicionuar në anë të biznesit.
Gjithashtu policia ka dhënë informacion zyrtar lidhur me ngjarjen në Fier.
Sipas policisë në orën 14:00 në polici ka ardhur një telefonatë se në lagjen ’15 Tetori’ në Fier, në ambientet e jashtme të një lokali Bar-Kafe është konstatuar një çantë krahu.