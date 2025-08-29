Hapen aplikimet për pranim në Policinë e Shtetit, 402 vende për efektivë të Patrullës së Përgjithshme
Policia e Shtetit nëpërmjet një procesi konkurrimi të drejtë, të paanshëm, transparent, si dhe sipas parimeve të shanseve të barabarta, mosdiskriminimit dhe meritës, hap aplikimet për pranim për 402 funksione të rolit bazë, për ata shtetas që kanë përfunduar arsimin e mesëm.
Hapja e aplikimeve ka për qëllim rifreskimin e strukturave të Policisë në bazë dhe për plotësimin e nevojave të përvitshme për punonjës të rinj policie.
Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm janë miratuar 402 kuota të lira, nga këto 52 i takojnë konkurrentëve që janë shpallur fitues nga aplikimi i fundit dhe ishin në listë pritjeje, ndërsa 350 kuota i takojnë konkurrentëve të kësaj faze.
Aplikimet janë të hapura nga data 01.09.2025 deri më datë 21.09.2025.
KRITERET PËR APLIKIM
Çdo shtetas që plotëson kriteret e mëposhtme, ka të drejtë të aplikojë pranë drejtorive vendore të Policisë ku ai ka vendbanimin e përhershëm:
•të jetë shtetas shqiptar;
•të jetë jo më shumë se 30 vjeç;
•të jetë me gjatësi jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 160 cm për femrat;
•të ketë përfunduar arsimin e mesëm (nuk përjashtohen shtetasit që kanë përfunduar arsimin e lartë);
•të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare apo të jetë larguar nga shërbimi civil;
•të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
•të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
•të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
•të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
•të plotësojë kriteret e besueshmërisë dhe të integritetit.
DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM
Shtetasit që shprehin dëshirën për t’u pranuar në Policinë e Shtetit, duhet të dorëzojnë pranë strukturave të Burimeve Njerëzore në drejtoritë vendore të Policisë, jo më vonë se data 21.09.2025, formularin e aplikimit të plotësuar, së bashku me dokumentacionin e mëposhtëm:
•formularin e vetëdeklarimit për punësim në strukturat e Policisë;
•formularin e dekriminalizimit;
•fotokopje të kartës së identitetit;
•diplomë të shoqëruar me listë notash, që vërteton përfundimin e arsimit të mesëm (të noterizuara);
•fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
•certifikatë të gjendjes gjyqësore;
•certifikatë familjare;
•skedën mjekësore (formular tip);
•vërtetim nga gjykata që nuk është në gjykim për vepër penale;
•vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;
•vërtetim nga SPAK, që nuk është objekt hetimi;
•mandat pagesën e tarifës së aplikimit, i cili merret në drejtorinë vendore të Policisë.
FAZAT QE KALOJNË APLIKANTËT PËR PRANIM
Për pranimin në polici, aplikantët duhet të kalojnë me sukses sipas rendit zbritës fazat e mëposhtme:
a)aplikimi;
b)verifikimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit;
c)kontrolli shëndetësor;
d)testimi me shkrim;
e)testimi fizik,
f)intervista me gojë;
g)verifikimi i besueshmërisë dhe i integritetit, dhe marrja e gjurmëve të gishtave.
Aplikanti skualifikohet dhe ndërpret procesin e konkurrimit në çdo faze të tij nëse:
a)nuk aplikon brenda afatit të përcaktuar;
b)nuk dorëzon në kohën e aplikimit dokumentacionin e kërkuar;
c)nuk plotëson kriteret e përcaktuara për t’u pranuar si aplikant;
d)ka deklaruar të dhëna të rreme apo ka paraqitur dokumente të falsifikuara;
e)rezulton përdorues droge;
f)rezulton të ketë varësi nga alkooli;
g)nuk kalon kontrollin shëndetësor;
h)nuk paraqitet në kohën e caktuar në njërën nga fazat e konkurrimit;
i)nuk vlerësohet me të paktën 50% të pikëve në secilën prej fazave të konkurrimit.
ANKIMIMI
Çdo aplikant ka të drejtën e ankimit për çdo fazë të procesit.
Ankimimi behet nëpërmjet e-mailit, në adresën [email protected], brenda 2 ditëve nga data e njoftimit për secilën faze të procesit. Komisioni i Ankimimit njofton aplikantin brenda 5 ditësh punë, në lidhje me vendimin e marrë.
KU MUND TË GJENDEN FORMULARËT PËR APLIKIM?
Formulari i aplikimit, formulari i vetëdeklarimit, formulari i dekriminalizimit dhe skeda mjekësore shkarkohen nga faqja zyrtare e Policisë së Shtetit ose merren fizikisht pranë drejtorive vendore të Policisë. Dokumentacioni i plotësuar dorëzohet pranë drejtorive vendore të Policisë, ku aplikanti ka vendbanimin e përhershëm, brenda datës 21.09.2025.
SA ZGJAT TRAJNIMI?
Aplikantët të cilët kalojnë me sukses të gjitha proceset e pranimit, shpallen fitues nëse janë të renditur brenda kuotave të shpallura për konkurrim.
Aplikantët fitues i nënshtrohen trajnimit në Kolegjin Profesional të Formimit Policor në Akademinë e Sigurisë për një periudhe 9-mujore (6 muaj trajnim teorik dhe 3 muaj praktikë pranë strukturave policore).
A ËSHTË I GARANTUAR PUNËSIMI?
Çdo aplikant i cili përfundon trajnimin pranë Kolegjit Profesional të Formimit Policor, në Akademinë e Sigurisë, emërohet menjëherë pranë strukturave policore ku ka kryer aplikimin.
Policia e Shtetit fton të rinjtë dhe të rejat që të aplikojnë, duke iu garantuar një proces konkurrimi transparent dhe të paanshëm, sipas parimeve të shanseve të barabarta, mosdiskriminimit dhe meritokracisë.