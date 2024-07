Hakmarrje për asgjësimin e parcelave me kanabis? Hetime për tritolin ndaj policit në Shkodër

Policit të Krimeve në Shkodër, Vilson Zhuri, i është vendosur tritol në derën e banesës.

Shpërthimi ka ndodhur orët e para të mëngjesit, në orën 03:10 në lagjen "Tepe", Shkodër.

Si pasojë ka vetëm dëme material, teksa menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat e Policisë të cilat kontrolluan në zonë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Burime të Policisë së Shkodrës bëjnë me dije se autorë të dyshuar të ngjarjes janë dy persona, të cilët kanë qenë të maskuar me skafandra dhe janë afruar deri pranë banesës me një motor, dhe pasi kanë vendosur lëndën plasëse janë larguar shpejt.

Polici Vilson Zhuri prej dy vitesh rezulton të jetë oficer krimesh në zonën e Pultit në Dukagjin.

Në dëshminë që ka dhënë para hetuesve, ka deklaruar se nuk ka pasur konflikte me njeri dhe sulmin me lëndë plasëse e lidh me detyrën që mban.

Në zonën ku ai kishte detyrën në 24 muajt e fundit janë asgjësuar këtë vit qindra rrënjë kanabis sativa dhe kjo është pista kryesore ku është përqendruar hetimi.

Dyshimet kryesore te policise dhe pista me serioze e hetimit per kete rast lidhet pikerisht me nje hakmarrje te mundshme ndaj efektivit per asgjesimin e parcelave me kanabis.