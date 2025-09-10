Hakeri 33-vjeçar nga Kosova deklarohet fajtor, rrezikon 10 vite burg federal në SHBA
Liridon Masurica, 33-vjeçar nga Gjilani, është deklaruar fajtor për komplot dhe mashtrim me akses në pajisje në SHBA.
Ai ishte administratori kryesor i faqes kriminale BlackDB.cc, e cila operonte ilegalisht nga viti 2018 deri në 2025. Përmes kësaj platforme, janë shitur kredenciale të vjedhura, informacione të kartave të kreditit dhe të dhëna personale. Këto të dhëna janë përdorur për aktivitete të paligjshme si mashtrim tatimor dhe vjedhje identiteti.
Masurica u arrestua në Kosovë më 12 dhjetor 2024 dhe u ekstradua në SHBA.
Ai përballet me një dënim maksimal prej 10 vitesh burg federal. Hetimet janë kryer nga FBI në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe institucione të tjera ndërkombëtare. Rasti po ndiqet nga Prokurori amerikan Carlton C. Gammons.