LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Hakerat iranianë publikojnë numrat e telefonit, akuza MEK: I kanë përdorur për sulme terroriste

Lajmifundit / 17 Tetor 2022, 10:17
Aktualitet

Hakerat iranianë publikojnë numrat e telefonit, akuza MEK: I kanë

Hakerat iranianë kanë publikuar ditën e sotme një databazë me numrat telefonikë të shqiptarëve.

Bëhet fjalë për një historik të të gjitha kompanive telefonike që kanë operuar në Shqipëri, konkretisht nga viti 2018 deri në vitin 2022.

Është e paqartë se nga janë marrë ekstraktet në fjalë. Në databazën e dërguar në grupin Homeland Justice ndodhet një listë prej 14 milionë numrash celularë.

Krahas numrave, hakerat kanë vendosur edhe të dhënat personale si emër, mbiemër, emrin e nënës dhe babait, numrin e kartës së identitetit, datëlindjen dhe datë kur është regjistruar numri i celularit.

Ata kanë publikuar pamjet nga një bazë e iranianëve të MEK në Shqipëri duke shkruar se ata kanë përdorur numrat e shqiptarëve për të kryer sulme terroriste në botë.

“Linjat telefonike shqiptare janë përdorur në shërbim të aktiviteteve terroriste të MEK në vende të tjera”, thuhet në mesazhin e hakerave në rrjetin e komunikimit në Telegram.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion