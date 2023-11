Hajduti shqiptar kërcënon policët me sëpatë, tenton të “fluturojë” në 3 metra lartësi por thyen...

I kapur në flagrancë gjatë një vjedhjeje në Paderno Dugnano, një 35-vjeçar shqiptar kërcënoi karabinierët me një sëpatë(kjo që shihni në foto) Efektivët e policisë e goditën me sprej piper dhe një taser, por burri arriti të shpëtonte. Karabinierët ndërhynë në terren pas një telefonate për një vjedhje dhe pasi kanë hyrë në ambiente, kanë identifikuar 35-vjeçarin, i cili duke tundur sëpatën filloi t’i kërcënonte. Prandaj u desh të përdorej spraj piper, i cili megjithatë nuk dha asnjë rezultat, burri në fakt vazhdoi të tundte sëpatën në mënyrë të rrezikshme, duke arritur të arratisej në një kompleks godinë aty pranë, ku, pas një tentative të mëtejshme për të goditur efektivët, u godit me armën elektrike.



Bie dhe thyen këmbën

Megjithatë, ai u çlirua nga një nga shigjetat, duke rifilluar arratisjen e tij duke u ngjitur mbi një gardh dhe duke u hedhur në zonën e bodrumit të godinës nga një lartësi prej rreth tre metrash, ku u ndalua përfundimisht. I arrestuari u dërgua më pas në spitalin Niguarda, ku u konstatua se kishte një frakturë në këmbën e djathtë, e cila mund të shërohet për 30 ditë, si pasojë e një rrëzimi vullnetar gjatë përpjekjes për arratisje. Ai u lirua më pas dhe u mbajt në dhomat e sigurisë të Cologno Monzese Tenenza, në pritje të gjykimit të menjëhershëm ndërsa sëpata u sekuestrua.