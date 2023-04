Hajdutët i vënë pistoletën në kokë biznesmenit në Tiranë

Një person është arrestuar në Tiranë dhe një tjetër është shpallur në kërkim për vjedhje me armë zjarri.

I arrestuari është S. K. 35 vjeç dhe u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij, Q. H. 32 vjeç, të dy banues në Paskuqan.

Të dy akuzohen se i morën varësen dhe orën e dorës, pronarit të një biznesi, duke e kanosur me armë zjarri. S. K. në bashkëpunim me Q. H. në një biznes, pikë për shitjen e automjeteve në Bathore, Kamëz, i kanë marrë pronarit të biznesit, Xh. Sh. orën e dorës dhe varësen që kishte vënë, duke e kanosur atë me armë zjarri.

Sekuestrohen 3 ora dore dhe aksesorë floriri, me vlerë të konsiderueshme, të dyshuara të vjedhura, një sasi municioni luftarak dhe automjeti që dyshohet se kanë përdorur autorët për të realizuar vjedhjen.