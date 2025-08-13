LEXO PA REKLAMA!

“Hajde ikim, do digjemi...”, zjarrfikësit përjetojnë momente të vështira në Skënderbegas, dëgjohen shpërthime predhash

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 16:07
Aktualitet

“Hajde ikim, do digjemi...”, zjarrfikësit përjetojnë

Banorët e fshatit Skënderbegas po perballen edhe sot me momente tmerri teksa zjarri u afrohej banesave. Situata alarmoi edhe ekipet e zjarrfikësve ne Gramsh.

“Hajde ikim, do digjemi”, shprehet një nga zjarrfikësit. Ndërkohë, në zonë dëgjohen shpërthime predhash si pasojë e flakëve që përfshinë malin.

Situata në njësinë Skënderbegas të Gramshit vijon të jetë e rënduar si pasojë e zjarrit që kalon nga fshati në fshat.

39 banesa u shkrumbuan, sipërfaqe të mëdha me pyje e shkurre, por edhe dhjetëra bagëti që mbetën të rrethuara nga flakët. Në mesditë flakët kanë hyrë në fshatin e tetë të kësaj njësie.

Për shuarjen e tij po punojnë më shumë se 350 efektivë të ndihmuar edhe nga ajri me helikopter.

