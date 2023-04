Habit Alfred Cako: Në 2030 njerëzit nuk do paguhen me para

Në rubrikën “Rrethi Katror” tek E Diell Alfred Cako ka shprehur se në 2030 nuk do ketë të pasur dhe të varfër dhe njerëzit do punojnë njësoj në fabrika dhe në bujqësi.

E gjithë pasuria do merret në kontroll të shtetit dhe se nuk do kemi makina sepse ndotin ambientin, transporti do kryet me trena dhe autobusë. Sipas Cakos, pagesa do merret në mënyrë elektronike dhe nuk do shpenzohet sipas dëshirës, por do jetë çdo gjë me limit.

Cila do të jetë skuadra fituese e këtij Botërori? Befason Alfred Cako, flet me emra

Alfred Cako: Nuk do ketë më të pasur dhe të varfër, diferencat do jenë shumë të vogla si në kohën e komunizmit sepse edhe oligarkëve do ia marrin pasurinë, do punojnë njësoj me ne në fabrikë e bujqësi .

Të gjitha pasuritë do i marrë shteti në kontroll, transportin urban do e marrë në kontroll shteti, nuk do kemi veturat tona sepse ndotim ambientin.

Do të bëhet udhëtimi me trena ose autobusë, kurse paga e dashur nuk do e marrësh toptan, do ta kesh elektronike pagesën, por nuk do ta marrësh toptan, për shembull merr kaq para dhe ti i përdor si të duash, jo të thotë kaq për ushqim, kaq për veshje, këto do i heqësh mënjanë për t’i blerë shtëpi, shtëpia do jetë e shteti.

Manushi: Kjo ndodh në 2030 Cako?

Alfred Cako: Deri në 2030 të gjitha këto duhet të kenë mbaruar.