Guardia di Finanza operacion në Vlorë, kapen 4 gomone me drogë, 10 të shoqëruar

Këtë të martë Guardia di Finanza në bashkëpunim me Policinë Kufitare të Vlorës kanë kapur 4 gomone me lëndë narkotike, konkretisht me kanabis, kokainë dhe heroinë.

Sipas gazetares Klodiana Lala janë shoqëruar 10 persona të cilët i përkisnin një grupi kriminal nga Fushë Kuqja. Paraprakisht bëhet me dije se trafikantët i kanë vënë flakën një veliere kur janë afruar forcat e policisë, ku kanë qenë edhe pakot e drogës.

Ende nuk dihen emrat e e personave që kanë përfunduar në pranga, por sipas burimeve në media në ditët në vijim priten edhe arrestime të tjera. Ndërkohë, policia e shtetit nuk ka dhënë ende versionin zyrtar të ngjarjes.