Grushte dhe shkelma në Bari, 2 shqiptarë përleshen me policinë në mes të qytetit

Dy shqiptarë kanë sulmuar brutalisht dy karabinierë në qytetin Santeramo in Colle në zonën e Barit, Itali. Gjithçka nisi pas disa telefonatave në numrin emergjent 112, ku qytetarët raportuan për një burrë në gjendje të rënduar psikologjike.

Ai kërcënonte se do të bllokonte trafikun dhe do të dëmtonte një makinë të parkuar. Kur mbërritën karabinierët nga stacioni lokal, burri filloi t’i fyejë dhe kërcënojë ata. Situata u përkeqësua kur ai goditi me grusht njërin nga karabinierët në fytyrë.

Më pas, një tjetër shqiptar ndërhyri në vendngjarje dhe sulmoi policët me grushte dhe shuplaka, duke e bërë situatën edhe më të rrezikshme. Karabinierët u detyruan të përdorin pajisjet e tyre për vetëmbrojtje, por vetëm pas ndërhyrjes së një patrulle shtesë nga Kompania Altamura, arritën të neutralizonin agresorët dhe t’i vinin në pranga.

Të dy personat janë arrestuar dhe po përballen me akuza për dëmtim, rezistencë dhe dhunë ndaj një zyrtari publik.