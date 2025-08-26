Gruaja denoncon humbjen e bashkëshortit 77-vjeçar në Lushnjë dhe kërkon ndihmën e policisë për ta gjetur
Gruaja denoncon humbjen e bashkëshortit të moshuar, i cili vuan edhe nga probleme shëndetësore.
Policia e Lushnjës bëri sot me dije se ditën e djeshme (25 gusht), në Komisariat është paraqitur dhe ka kërkuar ndihmë, e moshuara Rr. H., se po atë ditë ishte larguar nga banesa bashkëshorti i saj, A. H., 77 vjeç, i cili dyshohet se vuan nga skleroza.
“Punohet për gjetjen e tij. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme”, bëri me dije policia vendore.
Shërbimet e policisë kanë marrë edhe fotografi të personit të humbur, teksa po ushtrojnë kërkime në disa zona të qytetit dhe po pyesin të njohurit dhe qytetarët.