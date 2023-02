Gripi dhe virozat, rastet kur duhet të shkojmë te doktori, mjeku: Kujdes me ilaçet

Virozat e stinës dhe gripit janë në pikun e tyre. Numri i personave të prekur është rritur ndjeshëm.

Doktor Ardian Jorgji, mjek pneumolog pranë Spitalit Amerikan 3 thotë se virozat u rikthyen për shkak të heqjes së masave anti-Covid që ishin në fuqi për dy vite të pandemisë. Simptomat që mbizotëojnë janë temperaturë e lartë dhe kollë.

“Është e natyrshme rikthimi I virozave qoftë të stinës dhe të gripit dhe përqindja më e madhe e rasteve. Shenjat e para janë rrufa, kolla e thatë, temperature e lartë, dhimbje koke.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mjeku këshillon që të tregohet kujdes me medikamementet dhe në 3-4 ditët e para të shmanget spitali.

Lavazh me ujë fiziologjik në hundë, përdorimi I paracetamolit dhe ibuprofen. Këtu duhet pasur kujdes nuk janë karamele. Për temperaturën do preferoja të jeoej mbi 38. Nëse marrim pa fre paracetamol, nuk do ndjekim ecurinë e sëmundjes. Lëngjes frutash, ushqim të mirë.

Nëse temperatura zgjat mbi 5 ditë me patjetër duhet ti drejtohemi specialistit. Nëse temperatura rikthehet me doesmo duhet të na shikojnë doktori. Nëse fillojnë simptoma si rëndesa në gjoks dhe vështirësia në frymëmarrje”, u shpreh mjeku.

Për të parandaluar përhapjen më tej të virozave Jorgji këshillon vetëizolimin e të prekurve dhe ruajtjen e distancës.