LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Greqi, kapet me pistoletë dhe kokainë, arrestohet 36 vjeçari shqiptar në Selanik

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 11:53
Aktualitet

Greqi, kapet me pistoletë dhe kokainë, arrestohet 36 vjeçari

Oficerët e policisë nga Nëndrejtoria e Krimit të Organizuar të Greqisë Veriore arrestuan në një zonë të Selanikut, një shqiptar 36-vjeçar, i cili akuzohet për shkelje të ligjeve për drogën dhe armët.

Konkretisht, në kuadër të kontrolleve të posaçme të kryera nga Departamenti i Ndjekjes së Krimeve me Dënim, 36-vjeçarit iu gjet në posedim një pistoletë me ajër, 103 fishekë metalikë dhe një pako najloni të improvizuar që përmbante kokainë me një peshë bruto prej 2.9 gramësh.

Më konkretisht, ssndet e paligjshme u gjetën të fshehura me kujdes në një makinë tip “Smart” në pronësi të të pandehurit, konkretisht nën sediljen e shoferit, në një kuti përkatësisht pranë timonit dhe në vrimën e ajrit të kondicionuar.

I arrestuari është shoqëruar në organin kompetent të prokurorisë.

Greqi, kapet me pistoletë dhe kokainë, arrestohet 36 vjeçari

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion