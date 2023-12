Greqi, 49-vjeçari shqiptar i jep fund jetës pas debatit me gruan

Një 49-vjeçar shqiptar i ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike duke u vetëvrarë me armë zjarri në banesën e tij në Greqi.

Sipas mediave greke ngjarja ka ndodhur pas një debati që shqiptari ka pasur me ish-gruan që ishte divorcuar së fundmi dhe me të cilën ka dy fëmijë. Gruaja që jeton në zonën e Kalos Neros, punonte bashkë me punëtorë të tjerë në vjeljen e ullirit në një zonë rurale.

Ai i ka kërkuar të flasë, por ajo ka refuzuar, pas kësaj 49-vjeçari është larguar dhe rreth orës 12 të mesditës ka ndodhur ngjarja fatale. Sipas autoriteteve, 49-vjeçari ka shkuar në një fermë ngjitur me ullinj, ka kthyer armën drejt vetes dhe e ka shkrepur vetes, duke gjetur menjëherë vdekjen.

Trupi i tij u gjet nga policia në një fermë ngjitur, rreth 100 metra larg vendit ku gruaja e tij e larguar, së bashku me persona të tjerë, po mblidhte ullinj.