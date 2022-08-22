LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 22 Gusht 2022, 21:35
Gramsh/ U goditën nga rrufeja, ngordhin 165 krerë delesh

Një ngjarje e rëndë raportohet në Gramsh.

Një rrufe ka goditur një tufë delesh në Gramsh, e si pasojë 165 krerë kanë ngordhur.

Ndërkohë për fat të mirë ka shpëtuar mrekullisht çobani i cili në momentin e rrufesë ka qenë shumë pranë krerëve të deleve.

Mesohet se ngjarja ka ndodhur pasditen e sotme, pas një stuhie shiu që mbuloi qendrën administrative Kukur.

Çobani i cili ka shpëtuar mrekullisht Skënder Shuli, me lot në sy ka parë sesi burimi i vetëm i të ardhurave për familjen e tij 6 anëtarëshe ka marrë fund.

