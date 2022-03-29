LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Grabitet me dhunë supermarketi në Shkodër, në pranga 2 të rinj

Lajmifundit / 29 Mars 2022, 17:08
Aktualitet

Grabitet me dhunë supermarketi në Shkodër, në pranga 2

2 të rinj kanë përfunduar në prangat e policisë së Shkodrës pasi akuzohen për vjedhje.

S. Q., 27 vjeç dhe S. Q., 31 vjeç, kanë vjedhur artikuj të ndryshëm ushqimor në dyqanin në pronësi të shtetasit B. B., 61 vjeç, banues në lagjen “Liria”, Shkodër.

Jo vetëm kaq por ata kanë kanosur edhe pronarin e supërmarketit dhe i kanë dëmtuar me sende të forta pajisjet në dyqan.

Njoftimi:

Arrestohen 2 shtetas, për veprat penale “Vjedhja”, “Shkatërrimi i pronës me mjete të tjera” dhe “Kanosja”, të kryera në bashkëpunim.

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Shkodër arrestuan në flagrancë shtetasit S. Q., 27 vjeç dhe S. Q., 31 vjeç, banues në Shkodër.

Këta shtetas dyshohen se më datë 27.03.2022, kanë vjedhur artikuj të ndryshëm ushqimor në dyqanin në pronësi të shtetasit B. B., 61 vjeç, banues në lagjen “Liria”, Shkodër. Po në datën 27.03.2022, shtetasit S. Q. dhe A. Q. kanë kanë kanosur shtetasin B. B., si dhe i kanë dëmtuar me sende të forta pajisjet në dyqan.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion