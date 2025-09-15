LEXO PA REKLAMA!

Grabitet banesa e të moshuarve në Finiq, autorët dhunojnë dy bashkëshortët

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 10:56
Aktualitet

Grabitet banesa e të moshuarve në Finiq, autorët dhunojnë dy

Dy te moshuar jane dhunuar pas mesnates ne Finiq, pasi persona te pa identifikuar hyne dhe grabiten banesen e tyre, njoftoi policia.

Sipas saj, rreth orës 01:00, në fshatin “Lefter Talo”, Finiq, dy shtetas të paidentifikuar kanë hyrë me forcë dhe kanë vjedhur një shumë parash, në banesën e shtetasit S. K., 78 vjeç.

Autorët dyshohet se gjatë kryerjes së vjedhjes kanë ushtruar dhunë fizike ndaj shtetasit S. K. dhe bashkëshortes së tij, Dh. K., 79 vjeçe.

Grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje.

Materialet iu referuan Prokuorisë, për veprime të mëtejshme

