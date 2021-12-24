LEXO PA REKLAMA!

Grabiste shtëpitë në Gjirokastër, arrestohet 51-vjeçari i shumëkërkuar

Lajmifundit / 24 Dhjetor 2021, 09:49
Aktualitet

Grabiste shtëpitë në Gjirokastër, arrestohet

Policia e Gjirokastrës ka arrestuar një person të shumëkërkuar. Bëhet fjalë për Robert Gjonin 51 vjeç banor në lagjen Partizan në Gjirokastër.

Aksioni për kapjen e tij është zhvilluar në orët e mbrëmjes së djeshme nga sektori i Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër.

Gjoni rezulton autor i disa vjedhjeve të shtëpive në qytet dhe për këtë ishte shpallur në kërkim policor. Më herët 51 vjeçari është dënuar me burg për kultivim kanabisi dhe për vjedhje banesash. Materialet i kanë kaluar organit të akuzës për veprime të mëtejshme.



Njoftimi i policisë

Vijon puna për kapjen e personave në kërkim dhe vënien e tyre përpara përgjegjësive ligjore. Kapet dhe ndalohet një shtetas i shpallur në kërkim për veprën penale “Vjedhja”. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër bënë të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim R. Gj., 51 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhja”.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim, pasi në muajin nëntor ka vjedhur disa mjete pune në banesën e shtetasit S. Gj. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

