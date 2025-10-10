Goditet rrjeti i kontrabandës nga Greqia, arrestohen dy persona, procedohet një doganier
Një rast i kontrabandës së mallrave është goditur nga Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në DVP Gjirokastër, në bashkëpunim me Sektorin Operacional, gjatë një operacioni të zhvilluar në aksin rrugor “Kakavije-Gjirokastër”.
Dy shtetas, D. M., 45 vjeç, banues në Tiranë, dhe R. D., 54 vjeç, banues në Vlorë, janë kapur në flagrancë duke transportuar me autobus mallra të kontrabanduara nga Greqia. Të dy janë arrestuar për veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera” dhe “Kontrabanda me mallra të ndaluara ose të kufizuara”.
Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, Policia zbuloi sasi të konsiderueshme mallrash të kontrabanduara, ku përfshihen rreth 178 kg produkte deti, 45 kuti me medikamente dhe 159 kuti me këpucë të markave të ndryshme.
Të gjitha mallrat, së bashku me autobusin që po i transportonte, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.
Në kuadër të hetimeve, është proceduar penalisht edhe një doganier i Degës Doganore Kakavijë, shtetasi E. H., 40 vjeç, banues në Tiranë, i dyshuar për “Shpërdorim detyre”. Dyshohet se ai ka lehtësuar kalimin e mallrave të kontrabanduara përmes pikës doganore.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, e cila do vijojë me hetimet e mëtejshme.