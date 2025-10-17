'Gjykata Speciale është EULEX II', pankarta në protestën e UÇK në Tiranë: Padrejtësi e re në emër të drejtësisë së dështuar
Në sheshin “Skënderbej” në Tiranë po vijon grumbullimi i qytetarëve nga të gjitha trojet shqiptare në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen padrejtësisht në Hagë.
Në mesin e pankartave të shumta që po mbajnë qytetarët pjesëmarrës të protestës, ishte edhe një pankarde ku thuhej: “Gjykata Speciale është EULEX II, padrejtësi e re në emër të drejtësisë së dështuar dy dekada”.
Qindra shqiptarë nga të gjitha trevat janë mbledhur në sheshin “Skëndërbej” në Tiranë ku do të protestojnë për ish-krerët e UÇK-së që prej 5 vitesh mbahen në qeli në Hagë. I gjithë sheshi është veshur nga flamujt kuqezi dhe flamujt e UÇK-së ndërsa në Tiranë nuk mungojnë as veteranët të cilët janë organizatorët e këtij tubimi.