LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

'Gjykata Speciale është EULEX II', pankarta në protestën e UÇK në Tiranë: Padrejtësi e re në emër të drejtësisë së dështuar

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 17:02
Aktualitet

'Gjykata Speciale është EULEX II', pankarta në

Në sheshin “Skënderbej” në Tiranë po vijon grumbullimi i qytetarëve nga të gjitha trojet shqiptare në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen padrejtësisht në Hagë.

Në mesin e pankartave të shumta që po mbajnë qytetarët pjesëmarrës të protestës, ishte edhe një pankarde ku thuhej: “Gjykata Speciale është EULEX II, padrejtësi e re në emër të drejtësisë së dështuar dy dekada”.

Qindra shqiptarë nga të gjitha trevat janë mbledhur në sheshin “Skëndërbej” në Tiranë ku do të protestojnë për ish-krerët e UÇK-së që prej 5 vitesh mbahen në qeli në Hagë. I gjithë sheshi është veshur nga flamujt kuqezi dhe flamujt e UÇK-së ndërsa në Tiranë nuk mungojnë as veteranët të cilët janë organizatorët e këtij tubimi.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion