Gjykata sot vendos për masën e arrestit, avokatët e Berishës shkojnë në seancë

Në Gjykatën e Posaçme, ketë të martë, në orën 10:00, do të mbahet seanca në ngarkim të ish-kryeministrit Sali Berisha për miratimin e kërkesës së Prokurorisë për “arrest shtëpie” për dosjen hetimore të privatizimit të ish-kompleksit sportiv “Partizani”.

Kjo kërkesë u bë të premten e kaluar, një ditë pasi Kuvendi vendosi me 75 vota pro heqjen e imunitetit duke vendosur kështu Sali Berishën në dorë të drejtësisë.

Do të jetë gjyqtarja Irena Gjoka, e cila pasi të dëgjojë palët e përfshira, konkretisht SPAK dhe avokatët e Sali Berishës dhe më pas do të dalë me një vendim.

Ish-kryeministri do të përfaqësohet në seancë nga dy avokatët e tij Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi.