Gjykata liron protestuesin që hodhi molotov para Bashkisë Tiranë (EMRI)

Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” për Sokol Bushkolajn.

Protestuesi Bushkolaj ishte arrestuar pasi hodhi molotov gjatë protestës së fundit përpara bashkisë së Tiranës.

49-vjeçari, banues në Thumanë kur u arrestua akuzohej për veprat penale “Prishja e qetësisë publike”, “Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse”, “Shkatërrimi i pronës me zjarr”, “Goditjet për shkak të detyrës” dhe “Vrasja me dashje” mbetur në tentativë. Ndalimi i tij erdhi me datë 8 maji, një ditë pas protestës së 7 majit të opozitës para bashkisë.