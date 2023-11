Gjykata e Shkodrës jep “dritën jeshile”, Igor Kukonov do të ekstradohet në Rusi

Gjykata e Shkodrës vendosi për ekstradimin e rusit Igor Kukanov drejt Rusisë. Tashmë pritet vetëm nisja

e procedurës së ekstradimit.



59-vjeçari, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Moska pasi autoritetet ruse i kanë caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, mbi akuza se ky shtetas i ka dhënë ndihmë dhe ka bashkëpunuar me një autor veprash penale të rënda, në Rusi. Ai kishte kërkuar azil në Shqiptari, por gjykata e Shkodrës ka vendosur kundër vullnetit të tij. Pas ekstradimit, ai do të përballet me drejtësinë në Rusi, për akuzat, të cilat janë shqiptuar për të.