Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e SPAK për Etleda Çiften

SPAK kundërshtoi vendimin e Gjykatës së Posaçme që e shpalli fajtore anëtaren e KPK-së.

Anëtarja e Komisionit të Pavarur të kualifikimit Etleda Çiftja u shpall e pafajshme nga gjykata.

Me një vendim prej 103 faqe, gjyqtari i posaçëm, GJKKO rrëzoi akuzat e prokurorisë që pretendonte se Çiftja kishte kryer deklarim të rremë dhe fshehje të pasurisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Edhe pse gjykata konstatoi se kontratat për blerjen e një sipërfaqe toke arë janë fiktive, kjo nuk përben vepër penale. Për anëtaren e KPK , SPAK kërkoi dënimin me 1 vit burg dhe konvertimin në 2 vite shërbim prove për Çiften.

Sipas prokurorisë, Çiftja akuzohet se ka bërë deklarim të rremë për blerjen e apartamentit të banimit, te dy parcelave tokë arë me sipërfaqe 1450 m2 dhe me sipërfaqe 3440 m2, mënyrën e fitimit të pronësisë për dy sipërfaqet e tokave si dhe në lidhje me qëllimin e marrjes së një kredisë.

Çiftja u kallëzua në SPAK nga ish-gjyqtarë dhe prokurorë që më herët janë larguar nga radhët e drejtësisë pasi janë shkarkuar nga komisioni I pavarur i kualifikimit.