Gjykata e Lartë anulon dënimin e ish kreut të Kushtetueses Bashkim Dedja për fshehje pasurie, urdhëron rigjykim

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 10:44
Gjykata e Lartë anulon dënimin e ish kreut të Kushtetueses

Gjykata e Lartë ka prishur vendimin Bashkim Dedjan, ish- kreun e Gjykatës Kushtetuese.

Kjo Gjykate e ka kthyer dosjen për rigjykim në Apel me një tjetër trupë gjykuese.

Më herët SPAK kërkoi një vit burg me akuzën e fshehjes së pasurisë, por togat e zeza të GJKKO-së vendosën 6 muaj burg, të cilat do t’i konvertoheshin në një vit shërbim prove.

SPAK e akuzon Dedjan se ka fshehur disa nga pasuritë e tij në formularin e vetëdeklarimit. Dedja është gjyqtari i parë që dënohet nga GJKKO, pasi nuk kaloi Vetting-un.

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese kaloi shkallën e parë, por u rrëzua në Kolegjin e Posaçëm të Apelit.

Ish-anëtari i Kushtetueses u shkarkua nga Vettingu për mos justifikim të pasurive, ndërsa në prill të vitit 2021, gjykata vendosi sekuestrimin e pasurive të tij, citon top channel.

