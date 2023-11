Gjykata e Apelit jep vendimin për policët e kufirit në Kukës

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe krimin e organizuar la në fuqi në pjesën më të madhe vendimarrjen e Shkallës së Parë për dhjetëra punonjës policie të kufirit të Kukësit që u arrestuan në muajin prill të vitit 2022 me akuzat e korrupsionit, kontrabandës dhe kalimit të paligjshëm të kufirit.



Një hetim i SPAK dhe i Prokurorisë Speciale të Kosovës u përmbyll një vit e gjysmë më pare me arrestimin e mbi 50 oficerëve të policisë në dy krahët e kufirit. SPAK njoftoi atëherë se ishin marrë masa arresti për 32 oficerë të policisë kufitare në Drejtorinë e Policisë në Kukës të cilët akuzohen për “312 episode të veprimeve korruptive”. Një aksion i ngjashëm u zhvillua edhe në krahun tjetër të kufirit, ku Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe Inspektorati Policor i Kosovës njoftuan arrestimin e 20 oficerëve të policisë së pikës kufitare të Vermicës.

Sipas prokurorisë gjatë hetimeve janë verifikuar raste të shumta korruptive të kryera në vijimësi gjatë ushtrimit të detyrës nga ana e këtyre punonjësve, duke detyruar shtetas shqiptarë dhe të huaj që të paguanin shuma të ndryshme parash për kalimin nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas. Po ashtu, të dënuarit u akuzuan se kishin favorizuar futjen e mallrave kontrabandë, trafikun e automjeteve, si dhe kalimin e kufirit nga persona të ndryshëm me probleme ligjore.

Nga 30 të pandehurit e dërguar për gjykim, në shkallën e parë u deklaruan të pafajshëm 7 prej tyre. Nga të akuzuarit e deklaruar fajtorë u dënuan 19 vetë me nga 1 vit e 4 muaj burgim, por këto dënime u pezulluan. Me nga 1 vit e 8 muaj u dënuan dy të tjerë që u lanë në burg për të shlyer pjesën e mbetur nga paraburgimi, ndërsa tre të tjerë u dënuan me nga 8 muaj heqje lirie dhe u shua masa e sigurimit personal, pasi e kishin kryer vuajtjen e dënimit të dhënë.



Apeli vendosi të mërkurën më 22 nëntor të ulë dënimin e një të pandehuri nga 1 vit e 4 muaj burgim në 10 muaj heqje lirie; dy të pandehur të deklaruar të pafajshëm në shkallën e parë u gjetën fajtorë për “Korrupsion pasiv…” dhe u dënuan me nga 1 vit e 4 muaj burgim, por që u pezulluan; ndërsa 19 u vendosën në provë nga Apeli për një periudhë kohe të barabartë me dyfishin e pjesës së mbetur pa vuajtur të dënimit të dhënë nga gjykata. Po ashtu, u lanë në fuqi dënimet plotësuese për ndalimin e ish-oficerëve të policisë për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5-vjeçare, që i'u shtua edhe dy të pandehurve të deklaruar të pafajshëm në Shkallën e Parë, por që u gjetën fajtorë në Apel.