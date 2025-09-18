Gjykata dënon ish ministren e Bujqësisë Frida Krifca
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, (ILDKPKI), ka gjobitur me 3 mijë euro ish ministren e Bujqësisë Frida Krifca.
Lajmi bëhet i ditur në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative të Tiranës, ku është kërkuar ekzekutimi i gjobës.
Sipas njoftimit të çështjes, gjoba është vendosur në 12 qershor të këtij viti dhe arsyet e saj lidhen me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit.
Krifca ka qene ministre e Bujqesise ne kohen kur BE ndaloi financimin e projektit IPARD, faza 2 i cili u be objekt hetimi per abuzime te medha permes AZHBR-se.