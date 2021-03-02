Sterilizoi pa dëshirë mbi 1 mijë gra, ish- presidenti i Perusë del para gjykatës
Në vitet ’90, presidenti i asëkohe në Peru sterilioi me detyrim 1,306 gra, 5 nga të cilat ndërruan jetë nga infeksioni që morën. Prokurori i kësaj çështje ka treguar para gjykatës se procesi i sterilizimit u bë jo në kushte sanitare. Mediat e huaja shkruajnë se procesi gjyqësor i Alberto Fujimori ka nisur një ditë më parë, shumë vite nga kërkesat e aktivistëve të të drejtave të njeriut.
Ndërkohë, Fujimori tha përmes avokatëve të tij se nuk duhej të gjykohej në çështjen e sterilizimit sepse, kur ai u ekstradua nga Kili në 2007, nuk ishte përfshirë në grupin e krimeve për të cilat ai do të gjykohej. Disa ish-anëtarë të tjerë të qeverisë së Fujimori janë gjithashtu të akuzuar në çështjen e sterilizimit.
Lidhur me këtë çështje, mësohet se asëkohë në qeveri, Fujimori njoftoi në një kongres në Kinë në 1995 se qeveria e tij do të ndërmerrte një program për të ndihmuar gratë e varfra peruane të vendosnin numrin e fëmijëve që dëshironin të kishin. Më vonë, kishte ankesa në rritje nga gratë në komunitetet e varfra në Ande të cilat thanë se ishin sterilizuar pa dijeninë e tyre.
Zyrtarët e qeverisë së Fujimori pretenduan se çdo tejkalim ishte për faj të autoriteteve lokale mjekësore tepër të zellshme. Por programi ishte aq i diskutueshëm sa që Kongresi Amerikan ndërpreu pagesat e ndihmave për Perunë që ishin përdorur për të financuar programin. Fujimori ishte mburrur se programi i sterilizimit uli nivelin e lindjeve të Perusë nga 3.7 fëmijë për grua në 1990 në 2.7 fëmijë një dekadë më vonë, shkruajnë mediat e huaja.
Por, ish- presidenti peruan nuk akuzohet vetëm për këtë. 82 vjeçari po vuan një dënim me 25 vjet burg për dy vrasje nga ushtria gjatë administratës së tij 1990-2000. Gjithashtu është dënuar për korrupsion dhe përballet me një gjyq tjetër për vrasjen e gjashtë fermerëve nga një skuadër ushtarake e vdekjes gjatë administratës së tij.