Gjumi në fundjavë mund të jetë i keq për shëndetin tuaj!

Studiuesit nga King’s College në Londër gjetën një lidhje midis një orari të parregullt të gjumit dhe pasojave negative shëndetësore. Studimi i afro 1000 të rriturve, i botuar të mërkurën në Gazetën Europiane të Ushqyerjes, analizoi gjakun, jashtëqitjen dhe mikrobiomën e zorrëve të pjesëmarrësve, duke krahasuar ata që mbanin një orar të rregullt gjumi dhe ata që nuk e bënin këtë.

Ekipi i studiuesve zbuloi se edhe një ndryshim i vogël 90-minutësh në kohën e mesit të gjumit ndikoi në përbërjen e mikrobiomës së zorrëve. Autori dr. Wendy Hall, nga School of Life Course & Population Sciences tha në një deklaratë.

Ky është studimi i parë që tregon se edhe ndryshimet e vogla në oraret e gjumit gjatë javës duket se lidhen me ndryshimet në speciet bakteriale të zorrëve. Disa nga këto lidhje ishin të lidhura me ndryshimet dietike, por të dhënat tona tregojnë gjithashtu se faktorë të tjerë, ende të panjohur, mund të përfshihen.

Përjetimi i “vonesës sociale” lidhej me cilësi më të ulët të dietës më pak fruta, perime dhe arra, dhe më shumë pije me sheqer të cilat mund të ndikojnë në mikrobiomën e zorrëve. Tre nga gjashtë mikroorganizmat e gjetur në zorrët e personave të zhytur në shoqëri janë të lidhura me rezultate “të pafavorshme” shëndetësore, siç janë treguesit për obezitetin, inflamacionin dhe rrezikun kardiovaskular. Dr. Sarah Berry një shkencëtare kryesore në kompaninë Zoe tha:

Mbajtja e modeleve të rregullta të gjumit, kështu që kur shkojmë në shtrat dhe kur zgjohemi çdo ditë, është një sjellje lehtësisht e rregullueshme e jetesës që mund të bëjmë të gjithë, që mund të ndikojë në shëndetin tuaj nëpërmjet mikrobiomës së zorrëve për mirë.

Hulumtimi është pjesë e studimit Zoe Predict, i cili përshëndetet si “studimi më i madh ushqimor i vazhdueshëm i këtij lloji”. Fjetja e rregullt më shumë se 9 orë në natë rrit rrezikun e goditjes në tru, zbuloi një raport, ndërsa një tjetër pretendonte se dremitjet e gjata ishin të lidhura me presionin e lartë të gjakut, indeksin e masës trupore dhe madhësinë e belit.