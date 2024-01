Gjobitën me 2.7 mln lekë furrtarin që nxirrte “bukën e gojës”, në pranga dy punonjësit e OSHEE

Janë vënë në pranga dy punonjësit e OSHEE-së, të cilët u filmuan duke marrë 2.7 milionë lekë të vjetra ryshfet nga pronari i një furre buke. Mësohet se të arrestuar janë shtetasit A. P., 54 vjeç dhe R. K., 63 vjeç, të dy banues në Tiranë, për veprën penale "Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike". Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 500 000 lekë dhe 3 celularë.

“Në lidhje me rastin e transmetuar mbrëmë, në emisionin investigativ “Fiks Fare”, që bënte fjalë për 2 punonjës të OSHEE-së, të cilët i kanë marrë shuma të ndryshme parash, një shtetasi, me qëllim rimbursimin e energjisë elektrike dhe ndryshimin e tarifimit për subjektin e tij (furrë buke), ju bëjmë me dije se:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, pas publikimit të pamjeve filmike, organizuan punën në drejtimin e Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të shtetasve që shfaqen në video. Në vijim të veprimeve, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Tiranë arrestuan shtetasit:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

- A. P., 54 vjeç dhe R. K., 63 vjeç, të dy banues në Tiranë, për veprën penale "Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike". Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 500 000 lekë dhe 3 celularë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për veprime të mëtejshme.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë falënderon emisionin investigativ "Fiks Fare", mediat dhe qytetarët, që denoncojnë rastet e paligjshmërisë dhe i fton sërish ata që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie, në numrin 112, duke iu garantuar anonimat të plotë dhe reagim të menjëhershëm e të paanshëm.”, njofton policia.