Gjobiten këmbësorët, policia rrugore vijon aksionin ndaj qytetarëve "të pabindur"

Me 1 mije leke te reja po gjobiten kembesoret qe qarkullojne ne shkelje te rregullave duke nderprere levizjen e mjeteve dhe duke kaluar aty ku nuk ka vija te bardha.

Me ane te nje informacioni te shoqeruar edhe me video, policia rrugore tha se aksioni per gjobitjen e kembesoreve po vijon sa here qe ata konstatohen.

Vëmendje, Këmbësorë! Rregullat e Sigurisë janë për të Gjithë! ????

???? Në videon e mëposhtme, ju do të shihni pamje të këmbësorëve që neglizhojnë rëndësinë e vizave të bardha.

Këto veprime nuk janë vetëm të kundraligjshme, por gjithashtu rrezikojnë sigurinë e tyre dhe të të tjerëve.

????‍♂️ Ne, kemi marrë masa ndëshkimore ndaj këtyre veprimeve gjatë muajit të fundit. Kjo është një përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të garantuar sigurinë e të gjithë përdoruesve të rrugës.

???? Le të bëhemi bashkë për një rrugë më të sigurt!



⚠️ Kujdesi nis nga secili prej nesh! Respektoni vizat e bardha! ⚠️