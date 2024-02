GJKKO liron Vangjush Dakon, ish-kryebashkiaku i Durrësit lihet në "arrest shtëpie"

GJKKO ka vendosur të nxjerrë nga qelia ish-kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakon, duke e lënë në "arrest shtëpie.

Ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, i cili është arrestuar për “shpërdorim detyre”.

Vangjush Dako, ish kryebashkiaku i Durrësit u arrestua më 6 qershor 2023 me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën në dy raste. Rasti i parë ka të bëjë me dhënien e një leje ndërtimi në 2011 për një pallat, në lagjen nr 5, në qendër të Durrësit që u dëmtua nga tërmeti i 2019-ës. Pasi verifikime dyshohet se pallati kishte 4 kate pa leje dhe legalizimi i godinës është kryer në shkelje të ligjit. Rasti i dytë ka të bëje me një kallëzim për tenderin e shëtitores që sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit dëmi llogaritej në 18 milionë lekë.