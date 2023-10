GJKKO lë në burg dhëndrin e Berishës, Jamarbër Malltezi

Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg” për dhëndrin e ish-kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Malltezi. Vendimi është dhënë në seancën gjyqësore të mbajtur ditën e sotme, në një seancë e cila nisi në mesditë, por më pas vendimi u shty për shkak të kërkesës së mbrojtjes që të njihej me dosjen.

SPAK e akuzon për korrupsion dhe pastrim parash, mirëpo vetë Malltezi ka mohuar akuzat dhe ka pretenduar se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore. Nga ana tjetër, sipas avokatëve mbrojtës në veprimet e Malltezit nuk ka vepër penale.



Megjithatë, përtej pretendimeve të të akuzuarve, GJKKO la në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg” për Jamarbër Malltezin dhe “detyrim paraqitje” për ortakun e tij, ndërtuesin Fatmir Bektashi.

Ditën e nesërme, pritet të dalë para trupës gjykuese ish-kryeministri Sali Berisha. Aktualisht Sali Berisha është nën masën detyrim paraqitje dhe nuk mund të largohet nga vendi në lidhje me dosjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Sipas SPAK, ish-kryeministri me veprime konkrete ka ndikuar në miratimin e ligjeve apo akteve nënligjore të cilat u përshtatën me kërkesat e 5 pronarëve, mes të cilëve përfitues ishte dhe dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi.