GJKKO la në fuqi masat e sigurisë, dy mjekët e Onkologjikut nuk përmbahen, shtyjnë gazetarët 

Lajmifundit / 24 Korrik 2024, 16:49
Aktualitet

GJKKO la në fuqi masat e sigurisë, dy mjekët e Onkologjikut nuk

Mjekja Alketa Pere dhe mjeku Edmond Gashi, pjesë e dosjes së skandalit të Onkologjikut, janë përballur sot me GJKKO, e cila ka lënë në fuqi masat e sigurisë të caktuara më parë nga Gjykata e Tiranës.

Në përfundim të seancës, Pere dhe Gashi në ambientet e jashtme të GJKKO-së, nuk kanë preferuar të flasin për mediat, ndërsa kanë shtyrë me duar mikrofonët.

Të dy mjekët, që me sa duket do të hetohen në vijim nga SPAK, kanë humbur qetësinë, dhe duket se e kanë nxjerrë “mllefin” apo “inatin” me përfaqësuesit e mediave. Pamjet e mëposhtme tregojnë edhe reagimin e tyre.

