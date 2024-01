Gjithçka që duhet të dini për vitin e brishtë, pse 2024 është i veçantë?

Viti i Ri është mes nesh. Ndërsa disa festojnë këtë kapitull të ri me familjen, të tjerë shënojnë ditën e parë të rrethuar nga miqtë, duke dalë, duke ndjekur ngjarje dhe duke parë fishekzjarrët. Por Viti i Ri ka një arsye më shumë për ta quajtur 2024-ën të veçantë. 2024-a është një vit i brishtë, që do të thotë se keni një ditë shtesë për të përfunduar të gjitha vendimet e Vitit të Ri dhe për të arritur qëllime të reja.

Pse 2024 është një vit i brishtë?

Një vit i brishtë ndodh çdo katër vjet. Herën e fundit, 2020 ishte një vit i brishtë, dhe pas 2024-ës, 2028 do të konsiderohet vit i brishtë. Do të thotë që shkurti 2024 do të ketë një ditë shtesë të shtuar në kalendar. Kështu, viti 2024 do të ketë 366 ditë në vend të 365 ditëve të zakonshme.

Si e dimë se cili është një vit i brishtë?

Rregulli thotë se një vit i brishtë shënohet çdo katër vjet. Megjithatë, ky nuk është rregulli i vetëm. Mund të jetë një vit i brishtë nëse pjesëtohet plotësisht me katër. Megjithatë, nëse është i pjesëtueshëm me 100, nuk do të quhet vit i brishtë përveç nëse numri është gjithashtu i pjesëtueshëm në mënyrë të barabartë me 400. Për shembull, viti 2000 ishte vit i brishtë, por viti 2100 nuk do të jetë vit i brishtë.

Pse 29 shkurti është ditë e brishtë?

Vendimi për ta bërë 29 shkurtin një ditë të brishtë daton që nga reformat e bëra në kalendarin romak nga Jul Cezari. Kalendari romak kishte 355 ditë (që ishte më i shkurtër se viti diellor). Kjo bëri që kalendari të mos sinkronizohej me stinët me kalimin e kohës. Prandaj, Cezari prezantoi kalendarin Julian – një kalendar diellor – të frymëzuar nga Kalendari Egjiptian. Ai përfshinte një sistem të vitit të brishtë. Më vonë, në 1582, kur kalendari Julian u rafinua në kalendarin Gregorian, tradita e shtimit të një dite të brishtë në shkurt vazhdoi.