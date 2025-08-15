LEXO PA REKLAMA!

Gjirokastër/ Arrestohen 3 persona që po transportonin ilegalisht 20 emigrantë drejt Shkodrës

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 12:47
Aktualitet

Gjirokastër/ Arrestohen 3 persona që po transportonin ilegalisht 20

Policia finalizoi gjatë 24 orëve operacionet “Attempt 3” dhe “The bridge 1”, kundër dhënies ndihmë emigrantëve nga vendet e treta për kalimin e kundërligjshëm të kufirit.

Nga këto operacione u arrestuan 3 shtetas që transportonin 20 emigrantë drejt Shkodrës, me destinacion të përfundimit në Mal të Zi.

Gjithashtu, policia sekuestruar 3 automjete të përdorura për transport dhe celularët e të arrestuarve.

Njoftimi i policisë:

Në kuadër të operacionit të koduar "Attempt 3", Seksioni për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, në bashkëpunim me Policinë Rrugore, Forcën e Posaçme "Shqiponja" dhe me Sektorin Operacional arrestuan shtetasin A. Rr., 28 vjeç, banues në Shkodër, i cili u kap në vendin e quajtur "Kthesa e Andon Poçit", duke transportuar 10 emigrantë.
Në kuadër të operacionit "The bridge 1 ", Seksioni për Hetimin e Krimeve në DVKM Gjirokastër, në bashkëpunim me Stacionin e Policisë së Kufirit të Gjelbër Kakavije, arrestuan në flagrancë shtetasit R. Sh., 45 vjeç dhe F. S., 37 vjeç, të dy banues në Tiranë. Shtetasi R. Sh. u kap në vendin e quajtur "Ura e Glinës", duke transportuar 10 emigrantë, ndërsa 37-vjeçari kontrollonte rrugën, me automjet tjetër, për të sinjalizuar bashkëpunëtorin e tij, për prezencën e Policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Gjirokastrës, për veprime të mëtejshme.

