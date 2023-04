Trupi i pajetë i një personi u gjet mbrëmjen e sotme në Durrës. Viktima është identifikuar si shtetasi me iniciale L.D. Trupi i pajetë u gjet i varur në zonën e plazhit, në sektorin “Iliria”. Trupi i pajetë i viktimës u transportua drejt morgut të spitalit rajonal, ku do nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me vetëvarje, apo vrasje të qëlimshme.