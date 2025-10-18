Vritet me thikë 23-vjeçari shqiptar në parkingun e universitetit në Itali, zbulohen detaje nga ngjarja tronditëse
Hekuran Cumani, një 23-vjeçar me origjinë shqiptare që jetonte në Fabriano (Ancona), u vra me thikë rreth orës 2 të mëngjesit, në parkingun përballë fakulteteve të Ekonomisë dhe Matematikës, pranë mensës së universitetit.
Ky parking është i hapur dhe falas gjatë natës, nga ora 19:00 deri në 07:00, dhe përdoret shpesh si pikë hyrëse për në qendrën historike të qytetit apo për mbrëmje në klubet lokale.
Sipas hetimeve paraprake nga Prokuroria e Peruxhias, ngjarja është klasifikuar si vrasje me dashje, me krimin që rezulton si pasojë e një grindjeje për arsye që cilësohen “të parëndësishme”.
Viktima u godit me thikë në fyt dhe në gjoks, plagë që rezultuan fatale. Shërbimet e urgjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje, por nuk mundën të bënin asgjë: i riu kishte ndërruar jetë në vend.
Cumani kishte ardhur në Perugia bashkë me një grup miqsh nga Fabriano.
Pas ndalimit në disa bare, ata kishin qëndruar në “100Dieci”, një lokal i frekuentuar nga studentët e universitetit, që ndodhet pranë vendit ku ndodhi sulmi fatal.
Sherri verbal u përshkallëzua shpejt në përleshje fizike, ku një person,ende i paidentifikuar nga policia – e goditi Cumanin me thikë, duke i marrë jetën.
Miqtë e Hekuranit, të tronditur nga ngjarja, e përshkruajnë atë si një djalë të qetë, të dashur dhe të apasionuar pas palestrës dhe jetës së shëndetshme.
“Ai e donte trupin e tij, i pëlqente palestra dhe fitnesi. Ishte një mik i mirë, i dashur me familjen dhe kafshët,” – tha një nga miqtë e tij për mediat lokale.
Kryetari i bashkisë, këshilli bashkiak dhe Këshilli Bashkiak i Peruxhias shprehin hidhërimin e tyre më të thellë për vdekjen e të riut.
“Lajmi na ka tronditur të gjithëve, si individë dhe si institucione”, shkruan ata në një deklaratë të përbashkët.
“Ne qëndrojmë me familjen dhe miqtë e tij, të cilët po përjetojnë pikëllim të padurueshëm sot, me dashuri dhe respekt. Është e vështirë të pranohet që një jetë kaq e re të ndërpritet në një mënyrë kaq tragjike.
Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Peruxhia qëndron me ata që po vuajnë sot dhe reflekton, me hidhërim, për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin tonë”, shprehen ata.
Hetimet e policisë janë përqendruar në marrjen e dëshmive dhe analizimin e pamjeve të kamerave të sigurisë në zonë, veçanërisht atyre që monitorojnë hyrjen e parkingut.