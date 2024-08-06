LEXO PA REKLAMA!

Gjendet i qëlluar me armë 70-vjecari në Tepelenë, policia tregon pistën e hetimit

Lajmifundit / 6 Gusht 2024, 19:08
Aktualitet

Gjendet i qëlluar me armë 70-vjecari në Tepelenë, policia

Nje 70 vjecar eshte gjetur pa jete i qellua me arme ne Tepelene. 

Policia dyshon se ngjarja eshte vetevrasje.

Tepelenë/Informacion paraprak

Rreth orës 17:00, në fshatin Dragot, Tepelenë, në banesën e tij, është gjetur dyshohet i vetëvrarë me armë gjahu, shtetasi A. B., rreth 70 vjeç.

Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e gjahut me të cilën dyshohet se ky shtetas është vetëvrarë.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

