Gjendet i qëlluar me armë 70-vjecari në Tepelenë, policia tregon pistën e hetimit
Lajmifundit / 6 Gusht 2024, 19:08
Aktualitet
Nje 70 vjecar eshte gjetur pa jete i qellua me arme ne Tepelene.
Policia dyshon se ngjarja eshte vetevrasje.
Tepelenë/Informacion paraprak
Rreth orës 17:00, në fshatin Dragot, Tepelenë, në banesën e tij, është gjetur dyshohet i vetëvrarë me armë gjahu, shtetasi A. B., rreth 70 vjeç.
Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e gjahut me të cilën dyshohet se ky shtetas është vetëvrarë.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.