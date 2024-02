“Gjatë pushimeve në Dubai…”/ Çfarë tha para policëve mashtruesi që zhvati 215 mijë euro

Detaje të reja kanë dalë nga rasti i rëndë i mashtrimit të ndodhur në vendin tonë, ku ra në pranga Lorin Xhelilaj.

I arrestuar si mashtruesi që zhvati 215 mijë euro nga Denis Buzali, Lorin Xhelilaj kundërshtoi akuzën e prokurorisë duke rënduar pozitat e tij dhe të kallëzuesit, gjatë seancës gjyqësore një ditë më parë.

Kallëzuesi Denis Buzalit tha në polici se ishte mashtruar pasi Xhelilaj i kishte treguar fotografi me ministra dhe politikanë.

Duke e bindur se kishte njohje me njerëz të rëndësishëm në investimet strategjike dhe se merrej me tregti armësh, ai ia besoi paratë në dy këste. Në fillim i pagoi 15 mijë euro për një pasaportë bullgare e më pas 200 mijë të tjera për të blerë aksione në një kompani. Një version i tillë e ka shtyrë të dyshuarin të shpërthejë në gjykata me akuza. “Do pastroja paratë e tij, ma kërkoi duke më thënë ti legalizoja 1 milionë euro”.

Sipas dosjes së siguruar nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, i akuzuari ka thënë se Denisin e ka njohur për herë të parë në një resort në Turqi.

Ata u ritakuan në Dubai me pushime dhe sipas të arrestuarit Denisi i kishte treguar se punonte si IT dhe se kishte nevojë paratë e call center-ave.

“Pas shoqërimit në DVP Tiranë i është marrë deklarim këtij shtetasi i cili ka deklaruar se Denisin e ka njohur për herë të parë në resortin Adame & Eve në Turqi. Pasi kanë biseduar ai i është prezantuar si IT dhe i ka treguar për fondin që bën pjesë dhe për bizneset që merren me këto firmat si shitblerje armatimi dhe për investime strategjike. I ka treguar takimet që ka bërë në kohë të ndryshme me ministra për investime të ndryshme strategjike që donin të bënin Turqit në Shqipëri.

Në pushimet e fundit që bënë në Dubai Denisi i ka treguar që punonte IT tek disa call center-a dhe i ka thënë që ka pasur nevojë të pastronte disa lekë dhe konkretisht 1 milion euro. I ka thënë që kjo shumë ishte shumë e lartë dhe plus asaj i ka thënë që donte dhe një pasaportë bullgare pasi donte të hapte biznes restorantesh në Gjermani plus dhe problemet për të marrë vizë angleze pasi ka pasur shumë lekë në bankë.

Nga ana e Denisit i është thënë që do përpiqej ta fuste tek fondi si pjesë të fondit ndërsa për pasaportën do të pyeste pasi njerëz të afërm të tij kanë marrë pasaportë duke pasur vendbanim në Gollobordë. Pasi kanë bërë këto biseda ai i ka thënë që do të jepte 200000 euro +15000 euro për pasaportën. Lekët janë marrë dorazi tek një lokal i quajtur Shanti tek Komuna e Parisit. Këto lekë i janë dorëzuar nga Luka një shok i Denisit pasi Denisi vetë ka qenë jashtë shtetit në Itali për disa analiza shëndetësore.Pasi i ka marrë lekët kanë folur për procedurat i ka thënë që çdo gjë ka një afat kohor. Gjatë kësaj kohe ka pasur një problem shëndetësor me syrin dhe si rrjedhojë këto veprime u vonuan. Pasi janë dhënë lekët mbas disa ditësh ka shkuar në Kosovë, në Prizren ka shkuar te një zyrë Money Gram dhe i ka dorëzuar lekët për fondin shumën prej 115000 euro ndërsa pjesën tjetër nuk e dorëzoi por e mbajti në banesë sepse Denisi u acarua. Duke parë që Denisi kishte filluar ta humbiste besimin do ia ktheja këto lekë për dy ditë por s’ndodhi ashtu”, sipas detajeve nga dosja.