"Gërdeci", shtyhet seanca ndaj Fatmir Mediut, SHBA sjell përgjigjet e letër-porosive të dëshmitarëve

Përfundon seanca për Fatmir Mediun. Shtyhet për në datë 2 maj në oren 10 seanca e radhës.

Avokatët mbrojtës dhe Mediu kundërshtuan provat e prokurorisë.

SHBA ka sjellë pergjigje të letër-porosive mbi pyetjet e disa deshmitarëve, por autoritetet gjyqësore janë shprehur se pyetja e ketyre personave nuk mund të behet nga gjykata por vetëm nga agjentët e FBI.

Ndërkohë në një deklaratë për mediat Mediu tha:

E kemi bërë të qartë kërkesën tonë. Kemi kërkuar një diskutim interaktiv me një kompani që ka pasur kontratë me ministrinë e Mbrojtjes. Do ishte mirë të kishim një diskutim nëpërmjet video-konferencës.

Kërkova të vlerësohet pjesa ligjore formale e aktit të kryer dhe të përcaktohet se çfarë ka ndodhur. Është e gjitha ajo historia e karrocës së dorës, ndërkohë që vetë ekspertët amerikanë thonë se nuk ka asnjë lloj nxehtësie aty për të djegur barutin. Mendoj se do ishte në dinjitetin e SPAK që të bëheshin të gjitha aktet e ekspertizës për pretendimet e bëra.