“Gërdeci”, gjykata liron Dritan Minxollin

Është liruar me kusht ish drejtori i asaj çka u ciësua fabrika e vdekjes në Gërdec. Dritan Minxolli ka lënë qelitë pak ditë më parë pas vendimit të marrë prej gjyqtarit Petrit Çomo. Sipas vendimit të publikuar nga e përditshmja Gazeta Shqiptare, Minxollit i kishin mbetur për të vuajtur edhe një vit, 11 muaj e tri ditë burg. Në vendimin e saj, gjykata përdor tri argumente për lirimin me kusht të Dritan Minxollit, sipas të cilave, ai ka vuajtur tri të katërtat e dënimit të dhënë nga drejtësia për tragjedinë e 15 marsit 2008 në Gërdec, ka sjellje të mirë në burg, përgjatë gjithë kohës së qëndrimit. Argumenti i fundit është se Minxolli ka firmosur një kontratë pune me një kompani si menaxher shitjesh duke siguruar në këtë mënyrë të ardhurat për familjet e tij.